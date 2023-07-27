Мишустина впечатлил Норильск

Премьер-министр России, в частности, отметил спортивный центр, который недавно построили в городе

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, что его впечатлил Норильск.

"Что касается сегодняшней поездки - хочу сказать, что меня Норильск удивил. Те вопросы, которые мы часто обсуждали, а это вопросы, связанные с экологией, с комплексным социально-экономическим развитием Норильска, конечно, стоят на повестке дня правительства [России], края, города. Но сегодня мы проехали по городу, посмотрели на все - честно говоря, было очень симпатично", - сказал он на встрече с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым.

Глава кабмина, в частности, обратил внимание на "новые строения, замечательный спортивный центр". "Он совсем недавно был построен. Мальчишки, девчонки, которые там занимаются, счастливые лица родителей - это так вот не "подкрутишь", не сделаешь", - заметил Мишустин.

Встреча прошла во время поездки премьера в Норильск.

Мишустин подчеркнул, что для дальнейшего развития города важно выполнить все задачи, предусмотренные четырехсторонним соглашением между Минвостокразвития России, "Норникелем", правительством Красноярского края и городской администрацией. Он добавил, что краевые власти должны следить за этой работой. "Но я вижу также, что компания запланировала серьезные дополнительные финансовые вливания в то, чтобы сделать в городе все необходимое", - отметил премьер.

Он отдельно остановился на ситуации с выбросами диоксида серы. Сейчас для их сокращения "Норникель" проводит модернизацию Надеждинского металлургического завода, позже такие работы предстоят на Медном заводе. "Диоксид серы - самая большая проблема была. Но я вот, говоря с коллегами, кто из Норильска, включая [вице-премьера] Александра Валентиновича Новака, слышу, что деревья стали расти, а раньше было совсем плохо", - привел слова своих собеседников глава кабмина.

"Вопросы остались по Медному заводу. Я очень надеюсь на то, что будет решение. Но мы, конечно, должны это мониторить", - поставил задачу он.