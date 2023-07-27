27 июля, 09:11
Саммит Россия – Африка

Путин участвует в пленарном заседании форума Россия - Африка

© Kremlin.ru

После завершения заседания президент проведет переговоры с лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. Модератором мероприятия выступает директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

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Перед заседанием глава российского государства на полях стартовавшего в четверг двухдневного саммита Россия - Африка провел встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

После завершения заседания российский лидер, как ожидается, проведет переговоры с лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи. Помимо этого, в сегодняшнем графике президента запланирован рабочий завтрак с руководителями региональных организаций Африки.

Вечером состоятся церемония официальной встречи глав государств и руководителей делегаций саммита и торжественный прием.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите Россия - Африка ожидается участие 17 глав государств Африканского континента, и российский лидер планирует встретиться с каждым из них.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, проходит под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЭритреяБурундиМозамбикУгандаЗимбабвеРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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