Путин заявил, что практика ряда западных стран в последние десятилетия - извращать факты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Практика ряда западных стран на протяжении последних столетий - говорить неправду и извращать факты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Россия является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. Те, кто утверждает, что это не так, просто извращают факты, говорят неправду. Это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств", - сказал он.