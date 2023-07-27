Лидер ивановского КПРФ подал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора

Выборы состоятся 10 сентября

ТАСС, 27 июля. Первый секретарь ивановского обкома КПРФ Александр Бойков подал в избирательную комиссию региона документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы, выборы которого состоятся 10 сентября. Таким образом, все пять кандидатов на должность главы региона подали документы, сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"Александр Бойков, выдвинутый региональным отделением КПРФ, представил в избирательную комиссию Ивановской области документы для регистрации в качестве кандидата для участия в выборах губернатора. Таким образом, все пять кандидатов подали документы на регистрацию", - сказали в пресс-службе.

Ранее комиссия сообщала о том, что документы для регистрации также представили действующий губернатор Станислав Воскресенский, первый секретарь Ивановского областного отделения партии "Коммунисты России" Александр Орехов, руководитель реготделения ЛДПР Дмитрий Шелякин, а также председатель Совета реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) Павел Попов.

В настоящий момент решение о регистрации в качестве кандидата в губернаторы принято в отношении Воскресенского. Документы остальных претендентов находятся на рассмотрении в облизбиркоме.

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и 30 депутатов областного парламента VIII созыва.