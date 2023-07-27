27 июля, 09:40,
обновлено 27 июля, 10:05
Саммит Россия – Африка

Путин сообщил, что РФ заинтересована в развитии сотрудничества со всеми странами Африки

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, он уверен, что работа форума и проводимых в его рамках тематических встреч, круглых столов, переговоров будет полезной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в дальнейшем развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества со всеми странами Африки.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Россия искренне заинтересована в дальнейшем всемирном развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества со всеми странами Африки. Уверен, что работа нынешнего форума и проводимых в его рамках тематических встреч, круглых столов, переговоров будет, безусловно, полезной. Будет способствовать достижению всех наших общих целей", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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