Путин сообщил, что РФ заинтересована в развитии сотрудничества со всеми странами Африки

По словам президента, он уверен, что работа форума и проводимых в его рамках тематических встреч, круглых столов, переговоров будет полезной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в дальнейшем развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества со всеми странами Африки.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Россия искренне заинтересована в дальнейшем всемирном развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества со всеми странами Африки. Уверен, что работа нынешнего форума и проводимых в его рамках тематических встреч, круглых столов, переговоров будет, безусловно, полезной. Будет способствовать достижению всех наших общих целей", - сказал он.