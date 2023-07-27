Новосибирский облизбирком зарегистрировал двух кандидатов на пост главы региона

Ими стали Евгений Лебедев и Владислав Плотников

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Новосибирской области зарегистрировала двух кандидатов в губернаторы Новосибирской области. Ими стали вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев и бизнесмен Владислав Плотников (партия "Справедливая Россия - За правду"), сообщили в облизбиркоме.

"Новосибирский облизбирком зарегистрировал кандидатов на должность губернатора Новосибирской области - Евгения Лебедева (ЛДПР) и Владислава Плотникова (Справедливая Россия - За правду)", - говорится в сообщении.

Накануне завершился этап подачи документов на регистрацию от кандидатов в губернаторы области. Всего документы подали четверо кандидатов. В их числе, кроме зарегистрированных кандидатов, также депутат заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ) и действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников (ЕР).

Как отмечали в избиркоме, кандидатам необходимо было собрать не менее 257 подписей (максимум 269), из которых 50 (максимум 52) - глав и депутатов не менее 27 муниципальных районов и городских округов.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области будет трехдневным и назначено на 8, 9 и 10 сентября.