Путин отметил, что ему было приятно пообщаться с русскоговорящими африканскими лидерами

Президент России подчеркнул, что в рамках программы "Новое поколение" поддерживаются и связи с теми африканцами, которые получили образование в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, рассказал, что ему было очень приятно пообщаться с африканскими лидерами, свободно владеющими русским языком.

"Представители африканских стран ежегодно участвуют в программе краткосрочных ознакомительных поездок в нашу страну молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов. В рамках программы "Новое поколение" поддерживаются и связи с теми африканцами, которые получили образование в России. Мне и сейчас было очень приятно пообщаться с коллегами в ходе предыдущей встречи, которые свободно говорят на русском", - отметил президент России.

Перед пленарным заседанием Путин встречался с делегацией во главе с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.