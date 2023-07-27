Легойда назвал чрезвычайно важным выступление Таксюра на заседании СБ ООН по УПЦ

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ также отметил, что лишение слова епископа УПЦ Гедеона останется "на совести организаторов"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Предоставление киевскому журналисту Яну Таксюру возможности выступить на заседании Совета Безопасности ООН "чрезвычайно важно", а лишение слова епископа Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеона (Харона) останется "на совести организаторов". Об этом заявил ТАСС глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Я хочу отметить выступление Яна Ильича Таксюра, который, мне кажется, очень точно сказал, и по-другому и быть не могло - его слово было очень сильно, потому что он человек, который там был [в местах заключения]. И когда он сказал, что "владыка Павел [наместник Киево-Печерской лавры] находится в хорошо знакомом мне СИЗО", то ты понимаешь, что этому свидетельству нечего противопоставить. Он человек, вернувшийся оттуда, и поэтому я считаю чрезвычайно важным, что эта возможность все-таки была использована и Ян Ильич Таксюр выступил", - сказал Легойда.

Комментируя отказ предоставить слово владыке Гедеону, собеседник агентства отметил, что это "на совести организаторов". Легойда назвал предлог для отказа "очень странным и надуманным" - якобы на заседании собирались выступить много людей, "целых два".

Таксюр, выступая в Совбезе ООН, рассказал, что главные храмы Киево-Печерской лавры - Успенский собор и Трапезный храм - уже отобраны и переданы раскольнической Православной церкви Украины. По его словам, монахи изгнаны из обители, откуда также незаконно вывезли часть ценнейших икон и предметов богослужения.

Бывшего наместника Десятинного монастыря в Киеве епископа Гедеона (Харона) по инициативе Великобритании не допустили выступить на заседании Совбеза. В беседе с корреспондентом ТАСС он назвал случившееся "вопиющим беззаконием" и "нарушением самого Устава ООН". По его словам, в ходе своего выступления он намеревался озвучить конкретные факты, свидетельствующие об усилении гонений на каноническую церковь на Украине, на ее священнослужителей и верующих.

26 июля СБ ООН провел два заседания по Украине. Первое было созвано по инициативе Москвы и было посвящено преследованию Украинской православной церкви. Второе заседание, инициированное Киевом, посвятили обвинениям в адрес России в "разрушении памятников культурного наследия Одессы". Представители РФ отказались выступать на нем.