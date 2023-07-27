27 июля, 11:08
Саммит Россия – Африка

Путин заявил, что Россию и Мозамбик связывают прочные отношения дружбы и сотрудничества

Путин проводит встречу с президентом Мозамбика
© Kremlin.ru

РФ и Мозамбик связывают прочные отношения дружбы и сотрудничества - Путин.

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Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМозамбикРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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