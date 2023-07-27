Тюменский избирком зарегистрировал всех кандидатов на участие в выборах главы региона

Кандидатуры выдвинули четыре человека

ТЮМЕНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Тюменской области зарегистрировала всех четырех кандидатов, выдвинутых для участия в выборах на пост губернатора региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин.

"Приняли решение нашей комиссии о регистрации всех выдвинутых кандидатов на должность губернатора Тюменской области", - написал он.

Документы для регистрации на участие в выборах главы региона подали действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, кандидат от КПРФ Иван Левченко, от ЛДПР - Денис Садовников, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - Владимир Пискайкин.

Также Халин добавил, что избирательная комиссия назначила Наталью Пантюшеву членом комиссии с правом совещательного голоса. В рамках заседания утвердили количество, формы и текст бюллетеней на выборах губернатора Тюменской области и дополнительных выборах депутатов Тюменской областной думы.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Они проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.