Кнайсль считает, что Запад относится к странам Африки снисходительно

Россия же видит в них партнеров. заявила экс-глава МИД Австрии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия понимает, что с африканскими странами необходимо строить партнерские взаимоотношения, а не проявлять снисходительность и благотворительность, как ООН и страны Запада. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на саммите Россия - Африка.

"С Африканским континентом необходимо сотрудничать, а сейчас есть такой подход, как снисходительность к африканским государствам. Такой подход, как благотворительность, был у многих международных организаций, в том числе и ООН. Он должен быть несколько другим. Нужно ставить во главу угла обязательства, именно направленность на то, чтобы помочь. Он должен носить продуктивный характер", - сказала Кнайсль. "Не снисходительность, благотворительность. Аспекты нужно поменять. Российская сторона понимает этот момент, - указала она. - РФ также нужно понимать, что у нее могут быть дополнительные партнеры на Африканском континенте".

Экс-глава МИД Австрии также выразила убеждение в необходимости сотрудничества с Африкой в самых разных сферах: в железнодорожном транспорте, ядерной энергетике, образовании, добыче полезных ископаемых. "Должно быть партнерство", - заключила она.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.