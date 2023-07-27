Эксперт заявил, что Африка видит в России элемент мирового баланса сил

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий сообщил, что африканские страны демонстрируют конструктивный настрой на сотрудничество с РФ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Африканские страны, принимающие участие во втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, демонстрируют конструктивный настрой на сотрудничество с РФ, которую они рассматривают важным игроком в мировом балансе сил. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, комментируя прошедшее пленарное заседание экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

Аналитик назвал положительным откликом уже сам факт участия африканских гостей: "Страны Африки формируются как система нового класса мировых игроков. Они хотят жить по правилам понятным и справедливым, не хотят ничьего диктата, хотят иметь свой суверенитет, свою субъектность, свою независимость, ищут баланс в этом мире".

"Их взгляд на мир, я слышал их высказывания, связан с тем, что для них Россия играет важную роль в мировом балансе сил, они ищут этого баланса, - отметил Быстрицкий. - Поэтому я думаю, что в целом их реакция будет положительной и конструктивной. Они иначе бы не собрались [в Санкт-Петербурге], если бы не были настроены на конструктивную, эффективную реакцию".

Главный сигнал

Эксперт обратил внимание на выступление президента России Владимира Путина на заседании. По словам Быстрицкого, Путин направил миру главный сигнал о том, что мировое устройство должно быть справедливым и ответственным. "Я думаю, что президент послал главный сигнал, о том, что мы должны сделать все возможное, чтобы устройство мира было более справедливым, более ответственным и гуманным", - сказал он.

Быстрицкий подчеркнул, что нынешний перекос и несправедливость, "которая приводит к манипуляциям со стороны одних стран другими", должна быть устранена. Эксперт также отметил, что западные страны "грызутся" сейчас за сохранение своей "несправедливо иерархически возвышенной позиции". Это по его словам, "очень рисковая игра" Запада.

Второй саммит Россия - Африка проходит в центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит II Медиафорум Россия - Африка.