Путин сообщил, что все попытки контрнаступления ВСУ остановлены

По словам президента, украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, "которые они оставили вчера на поле боя", но были рассеяны российскими войсками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имели успеха при попытках контрнаступления ни на одном из участков запорожского направления, где в последние дни активизировались боевые действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Первого канала об украинском контрнаступлении.

По его словам, так называемое широкомасштабное контрнаступление началось с 4 июня, "это очевидный факт", и о нем говорит в том числе задействование стратегических резервов Вооруженных сил Украины.

"Что касается последних дней - да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара - на запорожском направлении", - сказал Путин. По его словам, в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа, и российские бойцы показали лучшие примеры массового героизма.

"Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями", - сказал глава государства.

По его словам, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, "которые они оставили вчера на поле боя", но были рассеяны российскими войсками. "На сегодняшний момент, прямо на данный момент времени ситуация такая, как я сказал", - подчеркнул Путин.