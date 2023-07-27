27 июля, 12:00,
обновлено 27 июля, 12:42
Военная операция на Украине

Путин сообщил, что все попытки контрнаступления ВСУ остановлены

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, "которые они оставили вчера на поле боя", но были рассеяны российскими войсками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имели успеха при попытках контрнаступления ни на одном из участков запорожского направления, где в последние дни активизировались боевые действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Первого канала об украинском контрнаступлении.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, так называемое широкомасштабное контрнаступление началось с 4 июня, "это очевидный факт", и о нем говорит в том числе задействование стратегических резервов Вооруженных сил Украины.

"Что касается последних дней - да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара - на запорожском направлении", - сказал Путин. По его словам, в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа, и российские бойцы показали лучшие примеры массового героизма.

"Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями", - сказал глава государства.

По его словам, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, "которые они оставили вчера на поле боя", но были рассеяны российскими войсками. "На сегодняшний момент, прямо на данный момент времени ситуация такая, как я сказал", - подчеркнул Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация