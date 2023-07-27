Избирком зарегистрировал еще двух кандидатов от партий на пост главы Омской области

Выборы на пост губернатора пройдут 10 сентября

ОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Омской области зарегистрировала в качестве кандидатов на пост главы региона представителей ЛДПР и партии "Коммунисты России" Максима Макаленко и Владимира Казанина, сообщила пресс-служба избиркома. Ранее были зарегистрированы кандидаты от "Единой России" и КПРФ Виталий Хоценко и Андрей Алехин.

"Максим Макаленко и Владимир Казанин зарегистрированы в качестве кандидатов на должность губернатора Омской области. Они успешно прошли муниципальный фильтр, представив в областную избирательную комиссию 220 действительных подписей депутатов местных советов", - рассказали в пресс-службе.

Выборы на пост губернатора Омской области пройдут 10 сентября. О своем выдвижении в избирком заявили семь кандидатов: претенденты от "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и три самовыдвиженца. Срок приема документов истек, самовыдвиженцы их не предоставили.

29 марта президент России Владимир Путин освободил от должности главы Омской области Александра Буркова, который возглавлял регион с сентября 2018 года. Временно исполняющим обязанности губернатора области был назначен Виталий Хоценко. С 8 июня 2022 года Хоценко был председателем правительства Донецкой Народной Республики.