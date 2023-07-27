Косачев призвал страны Африки обратить внимание на находящиеся у них биолаборатории США

Вице-спикер Совфеда отметил, что география их размещения - это фактически карта потенциальных боевых действий американских вооруженных сил в тех странах, которые для них представляют интерес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Страны Африки должны обратить внимание на биологические лаборатории США, размещенные на этом континенте. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе второго саммита Россия - Африка.

"География размещения американских биолабораторий по всему миру - это фактически карта потенциальных боевых действий вооруженных сил США в тех странах, которые для них представляют интерес. Призываю африканские страны обратить внимание на эту ситуацию. И как парламентарий российский еще раз подтверждаю, что мы абсолютно готовы к тому, чтобы делиться нашими наблюдениями на этот счет и содействовать таким образом обеспечению безопасности африканских стран и в этом контексте", - сказал он.

По словам Косачева, американские биолаборатории действуют в том числе в Гвинее, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Кении, Либерии, Сенегале, Сьерра-Леоне, Танзании, Уганде, Южно-Африканской Республике и Нигерии. "В каждом случае, я уверен, они не находятся, во всяком случае под 100%-ным, контролем властей той страны, которые позволили этим лабораториям находиться в этих странах", - добавил сенатор.

Вице-спикер Совфеда пояснил, что США располагают лаборатории так, чтобы обеспечить собственную безопасность и безопасность своих военнослужащих в случае проведения военных действий на территории зарубежных стран.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, проходит под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.