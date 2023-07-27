Захарова проводит встречу с представителями СМИ. Видеотрансляция

Ruptly/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит в четверг встречу по актуальным вопросам с представителями СМИ в рамках второго саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Встреча Захаровой организована RT.

Второй саммит Россия - Африка проходит в центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит II Медиафорум Россия - Африка.