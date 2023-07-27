27 июля, 12:37
Саммит Россия – Африка

Путин проводит переговоры с президентом Бурунди

Владимир Путин проводит встречу с президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийе
© Kremlin.ru

В графике президента также запланированы встречи с лидерами Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, Уганды Йовери Кагутой Мусевени и Эритреи Исайясом Афеворки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе начали двусторонние переговоры.

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Перед этим глава российского государства на полях стартовавшего в четверг двухдневного саммита Россия - Африка провел переговоры с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, а также выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. Помимо этого, Путин провел переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

Помимо этого, в графике президента запланированы встречи с лидерами Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, Уганды Йовери Кагутой Мусевени и Эритреи Исайясом Афеворки, а также рабочий завтрак с руководителями региональных организаций Африки.

Вечером состоятся церемония официальной встречи глав государств и руководителей делегаций саммита и торжественный прием.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите Россия - Африка ожидается участие 17 глав государств Африканского континента, и российский лидер планирует встретиться с каждым из них.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, проходит под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБурундиРоссияСаммит Россия – АфрикаНдайишимийе, Эварист
© Информационное агентство ТАСС
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