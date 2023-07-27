Путин заявил, что РФ рассматривает Бурунди как надежного партнера

Глава государства отметил, что переговоры в рамках форума Россия - Африка предоставят еще одну возможность для обсуждения планов по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия считает Бурунди своим надежным другом на Африканском континенте, сегодняшние переговоры предоставят еще одну возможность для обсуждения планов по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Бурунди Эваристом Ндайишимийе.

"Мы рассматриваем Бурунди как надежного партнера и надежных наших друзей на Африканском континенте", - сказал глава российского государства.

"В прошлом году мы отметили 60-летие установления дипломатических отношений и сегодня сможем обсудить планы двустороннего взаимодействия, а затем <...> обменяться мнениями по региональным вопросам, в том числе в контексте нынешнего председательства Бурунди в Восточноафриканском сообществе", - добавил он, обращаясь к Ндайишимийе.