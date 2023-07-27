Лавров призвал журналистов избегать манипуляций и выдумок, присущих СМИ США и Европы

По словам главы МИД РФ, важно в полной мере задействовать возможности современных информационных технологий - социальных сетей и блогосферы, цифровых сервисов и платформ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал журналистов к ответственной и инициативной работе в условиях, когда Запад не оставляет попыток очернить образ России и все чаще манипуляции и выдумки появляются в американских и европейских СМИ.

"Сегодня, когда на Западе не оставляют попыток очернить образ России и африканских государств в медиапространстве, востребована инициативная, ответственная работа журналистов, руководителей СМИ, специалистов в области новых медиа. Убежден, в ваших силах сформировать конструктивную информационно-новостную повестку, которая основана на правде и фактах, а не на манипуляциях и выдумках, как это все чаще бывает в американских и европейских СМИ", - указал министр в видеообращении к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия - Африка.

Лавров отметил, что важно в полной мере задействовать возможности современных информационных технологий - социальных сетей и блогосферы, цифровых сервисов и платформ. "В сочетании с традиционными формами это позволяет вести прямой и открытый диалог с широкой общественностью, предлагать нашим гражданам качественную медиапродукцию по вопросам сотрудничества между Россией и государствами Африки и в целом по широкой международной проблематике", - резюмировал глава дипведомства.