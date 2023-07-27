В МИД РФ заявили, что Россия борется с терроризмом в Африке лучше Запада

У Москвы нет скрытых интересов, отметили в дипведомстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия справляется с терроризмом в Африке лучше, чем западные страны, так как у нее нет скрытой повестки дня и "интересов другого плана". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.

"Мы стали действовать самостоятельно, и гораздо более успешно. У нас не было скрытой повестки дня, за этим не скрывались некие интересы другого плана, это были интересы борьбы с терроризмом в том виде, как мы это понимаем, - разгром этих группировок, уничтожение этих террористических группировок, их блокирование и поддержка тех государств и правительств, которые ведут борьбу с террористическими проявлениями", - сказал он на сессии экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, посвященной безопасности Африканского континента.

Дипломат добавил, что форма равноправного сотрудничества в безопасности, которой руководствуется Москва, является более эффективной, чем у Запада. "В этом смысле сейчас мы являемся надежными партнерами наших африканских друзей в борьбе с терроризмом, потому что наша помощь основывается на просьбах правительств тех государств, предполагает равноправное сотрудничество без вмешательства во внутренние дела, без навязывания политических и экономических условий, думаю, такая модель сотрудничества гораздо более продуктивна. Как показывает практика, она дает результат", - пояснил Озеров.

По его словам, сегодня Россия открыта к сотрудничеству в области безопасности со странами Африки. "Мы за сотрудничество, за широкий антитеррористический фронт с участием всех государств на основе Устава ООН. <…> Как мне представляется, <…> у африканских государств существует серьезная заинтересованность в налаживании равноправного, недискриминационного сотрудничества с Россией, и Россия к такому сотрудничеству в сфере безопасности открыта", - заключил Озеров.