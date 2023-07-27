В РФ предупредили о влиянии сокращения числа дипломатов на урегулирование в Приднестровье

Глава делегации России в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Александр Андреев заявил, что соответствующее требование правительства Молдавии негативно отразится на решении этой проблемы

КИШИНЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Требование правительства Молдавии о сокращении числа российских дипломатов в республике негативно отразится на урегулировании приднестровской проблемы. Об это сообщил корреспонденту ТАСС глава делегации РФ в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Александр Андреев.

"Это сокращение наших дипломатических возможностей. Учитывая, что нас останется всего 10 человек на все участки, то это проблема. Это негативно скажется на работе ОКК, а также на переговорном процессе", - сказал Андреев.

Он уточнил, что российские дипломаты принимают участие как в работе ОКК, так и в переговорном формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. От российской стороны в работе ОКК принимают участие два дипломата.

Ранее МИД Молдавии уведомил посла РФ Олега Васнецова о необходимости сокращения персонала посольства на 45 человек - до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. Таким образом, их численность будет доведена до уровня молдавского посольства в Москве. Свое решение Кишинев объяснил якобы многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии.