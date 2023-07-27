Путин начал переговоры с представителями стран Африки в формате рабочего завтрака

Президент ранее выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и руководители региональных организаций Африки проводят встречу в формате рабочего завтрака.

Перед этим глава российского государства на полях стартовавшего в четверг двухдневного саммита Россия - Африка провел переговоры с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, а также выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. Помимо этого, Путин провел переговоры с президентами Мозамбика и Бурунди Филипе Ньюси и Эваристом Ндайишимийе.

Также в графике президента запланированы встречи с лидерами Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, Уганды Йовери Кагутой Мусевени и Эритреи Исайясом Афеворки. Вечером состоятся церемония официальной встречи глав государств и руководителей делегаций саммита и торжественный прием.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите Россия - Африка ожидается участие 17 глав государств Африканского континента, и российский лидер планирует встретиться с каждым из них.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, проходит под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.