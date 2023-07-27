Четыре человека подали документы для регистрации на выборы главы Нижегородской области

Аналогичные документы в избирком уже подал действующий глава Нижегородской области Глеб Никитин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Представители сразу четырех партий подали документы в избирком для регистрации на выборы губернатора Нижегородской области, которые пройдут в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба комиссии.

"В избирательную комиссию Нижегородской области документы для регистрации для участия в выборах губернатора Нижегородской области, в том числе листы поддержки с подписями, представили Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Илья Померанцев ("Гражданская сила")", - говорится в сообщении.

Аналогичные документы в избирком уже подал действующий глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее пять партий объявляли о выдвижении кандидатов на предстоящие выборы. Таким образом, все они представили документы в избирком.

Депутаты заксобрания Нижегородской области в начале июня назначили проведение выборов губернатора на 10 сентября. Голосование, по данным регионального избиркома, продлится три дня.

Никитин был назначен врио главы региона в 2017 году, в 2018 году вступил в должность, срок его полномочий истекает в 2023 году.