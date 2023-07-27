27 июля, 13:54
Единый день голосования

ЦИК зарегистрировал кандидата на пост главы Хакасии от партии "Коммунисты России"

Свою кандидатуру выдвинул гендиректор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин

ТАСС, 27 июля. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала гендиректора авиазавода "Ирбис" Владимира Грудинина от партии "Коммунисты России" в качестве кандидата на пост главы Хакасии. Об этом говорится в официальном сообщении ЦИК России.

"ЦИК России удовлетворила жалобу Владимира Грудинина на бездействие избирательной комиссии Республики Хакасия, а также зарегистрировала его кандидатом на должность главы республики", - говорится в сообщении.

Ранее избирком Хакасии не принял решение о регистрации Грудинина в качестве кандидата, аналогичное решение было принято и по списку партии на выборах в Верховный совет республики. Эти решения были обжалованы в ЦИК России.

26 июля ЦИК России обязал республиканский избирком рассмотреть вопрос о регистрации списка "Коммунистов России" на выборах в региональный парламент. 27 июля избирательная комиссия Хакасия вновь не смогла принять решение о регистрации списка.

Как ранее сообщал ТАСС собеседник в органах власти, Грудинин, идущий также номером три в списке "Коммунистов России", и депутат Верховного совета республики Николай Разумов являются членами Компартии России и не могли выдвигаться от другой партии. Грудинин и Разумов утверждают, что уведомили КПРФ о своем выходе.

В единый день голосования 10 сентября в Хакасии пройдут выборы главы региона и депутатов Верховного совета. Ранее кандидатами на пост главы республики были зарегистрированы: действующий руководитель региона Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Госдумы Сергей Сокол ("Единая Россия") и депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов (ЛДПР). 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Коммунисты России"Хакасия
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