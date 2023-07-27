Путин: РФ выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом и экстремизмом

По словам президента, российская сторона также выступает за осуществление взаимовыгодных торговых и экономических инициатив, за совместную работу по вопросам развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на рабочем завтраке с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

"Мы, естественно, готовы к налаживанию и эффективному развитию взаимодействия и с другими региональными организациями Африки, представленными на нашей встрече. Выступаем за тесную внешнеполитическую координацию и сотрудничество с ними в противодействии современным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм и оргпреступность", - сказал он.

Путин отметил, что российская сторона также выступает за осуществление взаимовыгодных торговых и экономических инициатив, за совместную работу по вопросам развития.

"Убеждены, что такое многоплановое партнерство является существенным дополнением к двусторонним связям и контактам с африканскими друзьями и в полной мере отвечает интересам наших государств, способствуя устойчивому экономическому росту и процветанию как России, так и Африки", - добавил российский лидер.

"Рассчитываю, что наша встреча и общение будут плодотворными", - подытожил Путин.