Путин заявил о поддержке РФ усилий Африканского союза по обеспечению мира и стабильности

Россия считает эту организацию одним из своих основных партнеров, сообщил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия поддерживает многоплановую деятельность Африканского союза, направленную на обеспечение мира и стабильности, считает эту организацию одним из своих основных партнеров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями региональных организаций Африки.

"Из числа региональных организаций Африканский союз является основным партнером России", - сказал глава российского государства. "Мы поддерживаем многоплановую деятельность этой структуры по обеспечению мира и стабильности, расширению политической и экономической интеграции", - добавил он.

Президент РФ рассказал, что в четверг будет одобрен масштабный российско-афросоюзовский план действий до 2026 года. "Этот комплексный документ принимается в развитие Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и Африканским союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве", - пояснил он.

Российский лидер также заметил, что качественно дополнить инструментарий взаимодействия РФ и Африканского союза "могло бы создание нового постоянно действующего механизма для консультаций по таким насущным темам, как борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение продовольственной, информационной и экологической безопасности".

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что Россия активно вовлечена в региональные интеграционные проекты, реализуемые на пространстве Евразии. "Пожалуй, ключевой из них - это Евразийский экономический союз (ЕАЭС - прим. ТАСС)", - уточнил он.

В этой связи глава российского государства отметил важность обсуждения перспектив сотрудничества ЕАЭС и африканских интеграционных структур. "В первую очередь с Африканским союзом, в рамках которого развиваются аналогичные процессы и создана африканская континентальная зона свободной торговли", - подчеркнул Путин.