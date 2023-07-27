Члены избиркомов проходят тренинги устойчивости провокациям со стороны участников выборов

Член ЦИК Евгений Шевченко отметил, что закон разрешил присутствовать наблюдателям в окружных и в территориальных избиркомах

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Члены участковых избиркомов проходят психологические тренинги для противодействия различным провокациям. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Евгений Шевченко.

"[Во время выборов] будем видеть возмущение некоторых персон, возможные провокации со стороны представителей некоторых партий и готовимся [к этому]серьезно. Одним из моментов, который достаточно серьезно сейчас отрабатывается, - это вопрос, связанный с психологической устойчивостью членов участковых избиркомов. <...>. Определенные тренинги проходим, как противостоять провокациям, которые потенциально могут быть на избирательных участках", - сказал Шевченко ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Выборы 2023: электоральные нововведения".

По его словам, прозрачность выборов в РФ достигается и через видеонаблюдение, и через общественные штабы. "Руководство ЦИК, региональные избиркомы всегда призывают партии и кандидатов максимально направлять наблюдателей на участки. Более того, сейчас закон позволяет направлять на избирательные участки не двух, а трех наблюдателей. Если многодневное голосование, то на каждый день по три наблюдателя могут быть", - напомнил Шевченко.

Он отметил, что закон разрешил присутствовать наблюдателям в окружных и в территориальных избиркомах. "Если у партии или кандидатов есть желание последить путь протокола из УИКа и ТИК до введения его в систему "ГАС -Выборы", то, пожалуйста, мы всех приглашаем. А если есть желание заниматься провокациями, то мы умеем этим провокациям противостоять и будем это делать и в дальнейшем", - сказал Шевченко.