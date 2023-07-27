Избирком в Иванове зарегистрировал список кандидатов в депутаты от КПРФ

Выборы состоятся 10 сентября

ТАСС, 27 июля. Избирательная комиссия Ивановской области зарегистрировала региональный список кандидатов от партии КПРФ для участия в выборах депутатов облдумы, которые состоятся 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Принято решение о регистрации областного списка кандидатов в депутаты Ивановской областной думы VIII созыва, выдвинутого региональным отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" по единому областному избирательному округу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, всего шесть партий выдвинули кандидатов по единому избирательному округу, представив документы. На сегодняшний день также регистрацию прошли списки от партий "Единая Россия", "ЛДПР", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Коммунисты России", решения о регистрации ждет областной список от "Новых людей". Кроме этого, на выборах депутатов областного парламента по одномандатным округам, помимо перечисленных, планируют участвовать также партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Яблоко".

Выборы депутатов Ивановской облдумы VIII созыва состоятся 10 сентября, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона также предстоит выбрать губернатора. На выборах регионального парламента, согласно принятым изменениям в законы Ивановской области о выборах, референдумах и избирательных комиссиях, исключена общеобластная часть списка, при этом формируются списки кандидатов по территориальным группам.