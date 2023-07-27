Захарова призвала обеспечить работу африканских корреспондентов прямо в России

Африка должна узнавать информацию о ней напрямую, а не через западные СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Необходимо обеспечить работу африканских корреспондентов прямо в России, Африка должна узнавать информацию о ней напрямую, а не через западные СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Втором медиафоруме Россия - Африка.

"Нужно обязательно отправлять африканских корреспондентов на работу в нашей стране. Это могут быть корреспонденты, работающие по пулу от каких-то профессиональных объединений, но это нужно делать обязательно. <...> Потому что невозможно о такой стране, как Россия, узнавать из уст американских, французских, британских, испанских, иногда итальянских средств массовой информации. Это абсурд. Это надо разрушить", - сказала она.

При этом представитель российского дипведомства указала, что в России работают только журналисты североафриканских стран, в частности Египта и Марокко. "Ни Центральная, ни Южная Африка не присутствуют в нашем пространстве никак. Я считаю, что так дела нельзя делать. Это тупик", - подчеркнула она.

Как отметила дипломат, африканские страны должны получать информацию о России посредством собственных корреспондентов, а также соглашения об обмене информацией напрямую. "По-другому просто нельзя. Это и есть по большому счету питательная среда для формирования фейков, когда одна цивилизация узнает о другой цивилизации опосредованно, из уст третьих людей, и причем все это происходит в одно и то же историческое время", - добавила Захарова.

По словам дипломата, представленность российских СМИ на Африканском континенте также находится на низком уровне. "Какие средства массовой информации вещают на континенте? К сожалению, в эту монополию Россия не входит. Она не входит даже в какой-то большой сегмент. Нас очень мало в информационном пространстве Африканского континента. К сожалению, африканцы узнают о России не напрямую, а опосредованно, через западные средства массовой информации. Покупая, как было сказано, информационные пакеты, заключая соглашения, а порой даже просто не имея возможности влиять, потому что многое приватизировано, монополизировано, к сожалению, теми, кто не является частью континента", - заключила официальный представитель МИД РФ.