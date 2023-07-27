Лавров: Африка развивает диалог с Россией, несмотря на стремление Запада к однополярности

Глава МИД РФ отметил ценность отношений между странами и решительность африканских государств продолжать их развивать на основе равноправия, взаимного уважения и дружбы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия ценит решительность Африки развивать равноправный диалог, несмотря на попытки Запада продвигать однополярность в международных делах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на рабочем завтраке с министрами иностранных дел африканских государств. Текст опубликован в Telegram-канале российского дипведомства.

"Ценим наши отношения и вашу решительность продолжать их развивать на основе равноправия, взаимного уважения и дружбы, несмотря на попытки сами знаете кого продвигать однополярность в мировых отношениях в противовес объективному развитию истории", - сказал он.

"А она заключается в развитии многополярного мира, в котором Африка будет одним из ключевых центров. Мой тост за Африку и за нашу дружбу!" - заключил российский министр.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним проводится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.