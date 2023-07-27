Россия запросила заседание СБ ООН из-за использования Киевом террористических методов

Его назначили на 31 июля, сообщило постпредство РФ при организации

ООН, 27 июля. /ТАСС/. Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно назначено на 31 июля. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

"Украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана. Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины", - отметил дипломат. По его словам, британское председательство назначило заседание СБ ООН на 10 утра по времени восточного побережья США (17:00 мск).