27 июля, 15:14,
обновлено 27 июля, 15:24
Военная операция на Украине

Россия запросила заседание СБ ООН из-за использования Киевом террористических методов

AP Photo/ John Minchillo
Заседание СБ ООН
© AP Photo/ John Minchillo

Его назначили на 31 июля, сообщило постпредство РФ при организации

ООН, 27 июля. /ТАСС/. Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно назначено на 31 июля. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

"Украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана. Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины", - отметил дипломат. По его словам, британское председательство назначило заседание СБ ООН на 10 утра по времени восточного побережья США (17:00 мск). 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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