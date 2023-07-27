Более 107 тыс. человек зарегистрировались на ДЭГ за три дня

В единый день голосования ДЭГ будет применяться в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 107 тыс. человек в 24 регионах РФ подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на сентябрьских выборах. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Евгений Шевченко.

"[Без Москвы] в 24 регионах на ДЭГ на сегодняшнее утро записалось более 107 тыс. человек. Подчеркну, что запись началась 24 июля, то есть три дня назад", - сказал Шевченко ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Выборы 2023: электоральные нововведения".

Он привел статистику прошлого года, согласно которой явка на ДЭГ составила 83-84%. "А в Москве почти 97% из тех, кто хотел проголосовать через ДЭГ, этой возможностью воспользовался. В этом году в Москве не нужно записывать на ДЭГ, московская платформа позволяет уже непосредственно на участке понять, проголосовал ли избиратель уже дистанционно. В этом случае он просто не получит бюллетень. Все очень удобно и прозрачно", - пояснил Шевченко.

Он также отметил, что с 24 июля через единый портал госуслуг, территориальные избиркомы, многофункциональные центры поступило около 8,5 тыс. заявлений избирателей, которые приняли решение прикрепиться к избирательному участку по месту фактического нахождения, а не регистрации.

Как сообщил в свою очередь руководитель политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов, согласно опросу, проведенному в июле среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов, 76% из них слышали об онлайн-голосовании, при этом 26% опрошенных хорошо знают о нем.

В единый день голосования ДЭГ будет применяться в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые. Электронное голосование планируется задействовать в ходе более чем 300 выборов федерального, регионального и местного уровня в пяти часовых поясах - от Камчатки до Калининграда. Единый день голосования пройдет 10 сентября.