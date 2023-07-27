ЦИК намерен пригласить представителей стран Африки наблюдать за выборами президента России

Ранее приглашения принять участие в наблюдении за выборами в 2024 году получили представители стран СНГ, а также Венесуэлы и Камбоджи

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге передаст приглашения представителям ряда африканских стран для участия в наблюдении за президентскими выборами в РФ в марте 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник в комиссии.

28 июля ЦИК РФ на саммите в Петербурге проведет сессию "Избирательные системы в условиях вызовов электоральному суверенитету: законодательство и технологии" с участием члена комиссии Павла Андреева и представителей избирательных комиссий Намибии, Камеруна, Бурунди и ЮАР.

"Представителям нескольких стран, участвующих в саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, ЦИК передаст приглашения для участия в наблюдении за президентскими выборами в РФ в марте 2024 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее приглашения принять участие в наблюдении за выборами президента РФ в 2024 году получили представители стран СНГ, а также Венесуэлы и Камбоджи.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.