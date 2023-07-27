Путин и президент Зимбабве начали переговоры

Российский лидер ранее уже провел переговоры с президентами Мозамбика и Бурунди и с руководителями региональных организаций Африки обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества РФ и Африканского союза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Перед этим глава российского государства на полях стартовавшего в четверг двухдневного саммита Россия - Африка пообщался с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, а также выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

Помимо этого, Путин сегодня провел переговоры с президентами Мозамбика и Бурунди Филипе Ньюси и Эваристом Ндайишимийе и за рабочим завтраком с руководителями региональных организаций Африки обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества РФ и Африканского союза.

После встречи с Мнангагвой президент РФ, как ожидается, пообщается с лидерами Уганды и Эритреи Йовери Кагутой Мусевени и Исайясом Афеворки.

Вечером состоятся церемония официальной встречи глав государств и руководителей делегаций саммита и торжественный прием.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите Россия - Африка ожидается участие 17 глав государств Африканского континента, и российский лидер планирует встретиться с каждым из них.