27 июля, 15:40
Саммит Россия – Африка

Путин и президент Зимбабве начали переговоры

Владимир Путин проводит встречу с президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой
© Kremlin.ru

Российский лидер ранее уже провел переговоры с президентами Мозамбика и Бурунди и с руководителями региональных организаций Африки обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества РФ и Африканского союза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Читайте также
Бесплатное зерно и расчеты в нацвалютах. О чем говорил Путин на форуме Россия - Африка

Перед этим глава российского государства на полях стартовавшего в четверг двухдневного саммита Россия - Африка пообщался с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, а также выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

Помимо этого, Путин сегодня провел переговоры с президентами Мозамбика и Бурунди Филипе Ньюси и Эваристом Ндайишимийе и за рабочим завтраком с руководителями региональных организаций Африки обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества РФ и Африканского союза.

После встречи с Мнангагвой президент РФ, как ожидается, пообщается с лидерами Уганды и Эритреи Йовери Кагутой Мусевени и Исайясом Афеворки.

Вечером состоятся церемония официальной встречи глав государств и руководителей делегаций саммита и торжественный прием.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите Россия - Африка ожидается участие 17 глав государств Африканского континента, и российский лидер планирует встретиться с каждым из них. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЗимбабвеРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация