27 июля, 15:43,
обновлено 27 июля, 16:03

Захарова: Запад угрожал Африке отказами в поддержке по линии МВФ за сотрудничество с РФ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Западные страны угрожали государствам африканского континента отказом от помощи по линии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка за сотрудничество с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с представителями СМИ в рамках второго саммита Россия - Африка.

"Запад выставлял условия ряду государств о том, что если они не займут в отношении России агрессивную позицию, прозападную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь Международного валютного фонда или Всемирного банка", - сказала она.
  

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