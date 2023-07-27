Слуцкий: сотрудничество РФ и стран Африки будет знаковой составляющей мировой архитектуры

По словам комитета Госдумы по международным делам, она должна быть многополярной, где "традиции, культура, религия, язык у каждой страны являются отдельным поясом силы и влияния в мировой политике и системе международных отношений нового столетия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудничество России и стран Африки будет одной из знаковых составляющих при создании безопасной мировой архитектуры XXI века. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выступая на медиафоруме "Россия - Африка: преодоление стереотипов. Роль медиа в формировании позитивного имиджа".

"Африка останется одним из приоритетов на долгие годы, сотрудничество со странами Африки для России станет одной из знаковых составляющих в создании мирной, безопасной, стабильной мировой архитектуры XXI столетия", - сказал Слуцкий.

По его словам, такая мировая архитектура должна быть многополярной, где "традиции, культура, религия, язык у каждой страны являются отдельным поясом силы и влияния в мировой политике и системе международных отношений нового столетия".

Слуцкий напомнил о концепции внешней политики России, в соответствии с которой Африка остается одним из основных приоритетов международной политики. "Очень приятно, что в политической плоскости, в сфере экономики, культуры у нас с Африкой огромное количество точек соприкосновения. И здесь роль парламентской дипломатии сложно переоценить, поскольку именно парламентарии - будучи призванными своим народом - знают чаяния людей, какие проекты и задачи являются первоочередными для наших стран", - сказал политик.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.