Захарова заявила, что Россия ведет переговоры об открытии новых посольств в Африке

При этом официальный представитель МИД РФ не уточнила, о каких странах идет речь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры об открытии на Африканском континенте новых посольств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Мы планируем открыть большее количество российских посольств на Африканском континенте. Сейчас мы ведем переговоры на этот счет", - сказала она.

При этом Захарова не уточнила, о каких странах идет речь. "Но как только мы договоримся с этими странами об открытии наших посольств, то обязательно об этом объявим", - добавила дипломат.