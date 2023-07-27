Лидеры шести африканских стран обсудили в Санкт-Петербурге свою инициативу по Украине

Участники совещания "подтвердили поддержку африканскими государствами" всех усилий по урегулированию кризиса в отношениях между Украиной и Россией

КАИР, 27 июля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, а также главы еще пяти африканских государств, принимающих участие в форуме Россия - Африка, провели сегодня в Санкт-Петербурге совещание, посвященное выдвинутой ими инициативе посредничества в урегулировании кризиса между Украиной и Россией. Об этом сообщил официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как указывает Фахми, во встрече, помимо ас-Сиси, приняли участие президенты Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. "Африканские лидеры рассмотрели продвижение выдвинутой ими инициативы после визитов представителей африканских государств в Киев и Санкт-Петербург, состоявшихся в июне нынешнего года", - говорится в сообщении официального представителя главы Египта.

Он также отметил, что участники совещания "подтвердили поддержку африканскими государствами всех усилий по урегулированию кризиса [в отношениях] между Украиной и Россией, принимая во внимание его экономические последствия, которые оказывают серьезное влияние на экономику стран Африки, международную безопасность".

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. От имени делегации президент ЮАР тогда изложил план, состоящий из 10 принципов мирного процесса на Украине.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.