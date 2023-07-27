Хинштейн не подтвердил информацию о введении согласования поездок депутатов в зону СВО

Как отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, он неоднократно бывал в зоне проведения спецоперации, эти поездки происходили при взаимодействии с Росгвардией

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с ТАСС не подтвердил информацию о том, что депутатам теперь необходимо согласовывать с Минобороны РФ свои поездки в зону спецоперации.

Ранее издание РБК сообщило, что депутаты Госдумы теперь должны согласовывать посещение воинских частей и подразделений в зоне спецоперации с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

"Я, честно говоря, об этом слышу впервые", - сказал парламентарий, добавив, что, по его мнению, поездки в зону СВО должны согласовывать те ведомства, в зоне ответственности которых находится район, который намерен посетить депутат.

Хинштейн заметил, что он неоднократно бывал в зоне проведения спецоперации, эти поездки происходили при взаимодействии с Росгвардией. "Но официально - нет, я не только не видел, я об этом услышал в телеграм-каналах", - сказал он, отвечая на вопрос о введении согласования поездок.

Информацию о согласовании поездок не подтвердил и постоянно пребывающий в зоне СВО депутат-единоросс Виталий Милонов. "Я не знаю, у меня военный билет в кармане. Я старший наводчик пушки, никто не согласовывал мне ничего", - сказал он ТАСС. "Министр обороны дает приказы для моего военного подразделения, я их выполняю. Наверное, это и есть согласование", - добавил он.