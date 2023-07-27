Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны

Президент РФ отметил, что КНДР твердо поддерживает действия России в СВО

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны 1950-1953 годов.

"Примите искренние поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне", - написал российский лидер в поздравлении участникам торжественного собрания, посвященного празднованию этого события. Текст телеграммы приводится на сайте Кремля.

Путин отметил, что в ходе "жестоких сражений 1950-1953 годов" воины Корейской народной армии под руководством верховного главнокомандующего товарища Ким Ир Сена, "преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины". "Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе летчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов", - напомнил глава российского государства.

Этот "исторический опыт боевого братства", продолжил президент РФ, "имеет непреходящую ценность, служит надежной опорой для дальнейшего развития связей между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой в политике, экономике, сфере безопасности". "Перед лицом современных угроз и вызовов особенно важно оберегать и приумножать славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки", - подчеркнул Путин.

Солидарность с Москвой

Пхеньян остается солидарен с Москвой по целому ряду вопросов, в том числе по теме специальной военной операции. Это говорит о совместной решимости двух стран противостоять политике коллективного Запада, заявил президент РФ.

"Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств", - говорится в телеграмме.

В заключение Путин обратился к северокорейскому лидеру с пожеланиями и напутствиями. "Желаю вам, господин Ким Чен Ын, крепкого здоровья и успехов в вашей ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа, а всем участникам торжественного собрания - благополучия и мира", - добавил российский президент.

О Корейской войне

Корейская война началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. В конфликте, помимо КНДР и Республики Корея, приняли участие китайские добровольцы со стороны Пхеньяна и американская армия под флагом ООН со стороны Сеула. Пхеньян также получал поддержку от СССР. Война закончилась перемирием, однако мирный договор все еще не подписан.