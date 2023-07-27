27 июля, 16:31

В Краснодаре откроется отделение посольства Белоруссии в РФ

МИД РФ поручено уведомить белорусскую сторону о согласии на открытие отделения

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Отделение посольства Белоруссии в России откроется в городе Краснодаре. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Согласиться с просьбой белорусской стороны, поддержанной МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и администрацией Краснодарского края об открытии в Краснодаре отделения посольства Республики Белоруссия в Российской Федерации", - говорится в опубликованном документе.

МИД РФ поручено уведомить белорусскую сторону о согласии на открытие отделения. Администрации Краснодарского края, в свою очередь, рекомендовано выделить служебные и жилые помещения для посольства на условиях их аренды или приобретения белорусской стороной, а также решить другие организационные вопросы.

На данный момент отделения посольства Белоруссии в России открыты в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияКраснодарский край
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