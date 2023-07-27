27 июля, 16:33,
обновлено 27 июля, 17:15
Саммит Россия – Африка

Захарова сообщила, что встречи Путина с африканскими лидерами продолжались дольше графика

По словам официального представителя МИД РФ, президент России старался уделить коллегам больше времени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Встречи российского президента Владимира Путина с лидерами стран Африки продолжались дольше графика, российский лидер старался уделить коллегам больше времени. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на втором саммите Россия - Африка.

"Я вижу, что на двусторонние встречи, если отводилось полчаса, то встречи затягивались на полтора часа. Очевидно, эти обсуждения очень предметные, очень детальные в силу того, что интересно африканским странам, что может дать Россия, все это обсуждается", - сказала она.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация