Захарова сообщила, что встречи Путина с африканскими лидерами продолжались дольше графика

По словам официального представителя МИД РФ, президент России старался уделить коллегам больше времени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Встречи российского президента Владимира Путина с лидерами стран Африки продолжались дольше графика, российский лидер старался уделить коллегам больше времени. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на втором саммите Россия - Африка.

"Я вижу, что на двусторонние встречи, если отводилось полчаса, то встречи затягивались на полтора часа. Очевидно, эти обсуждения очень предметные, очень детальные в силу того, что интересно африканским странам, что может дать Россия, все это обсуждается", - сказала она.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.