Кандидат в мэры Москвы Гусев открыл Общественный штаб по защите москвичей

В частности, штаб вырабатывает программу поддержки людей пенсионного и предпенсионного возраста

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") открыл Общественный штаб по защите москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе кандидата.

"27 июля в Москве состоялось открытие Общественного штаба по защите москвичей кандидата в мэры столицы от партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрия Гусева. В Общественный штаб по защите москвичей вошли партийные активисты, общественники, руководители местных отделений партии "Справедливая Россия - За правду", депутаты муниципальных дум, представители Мосгордумы и Госдумы", - говорится в сообщении.

В ходе церемонии Гусев представил руководителя штаба - секретаря президиума центрального совета справороссов по вопросам патриотического воспитания, ветерана СВО Александра Дворкина.

"Уже сегодня Общественный штаб по защите москвичей разворачивает широкую работу по помощи горожанам, сбору проблем и подготовке моей программы. Работа закипела с первых минут. Члены штаба разбились на группы по направлениям, чтобы подготовить концептуальные предложения в избирательную программу", - приводятся в сообщении слова Гусева.

Он пояснил, что штаб вырабатывает программу по тем направлениям, которые партия считает важными для Москвы - поддержка людей пенсионного и предпенсионного возраста, безопасность, тарифы ЖКХ, контроль за капремонтами. Также в числе приоритетных направлений Гусев выделил поддержку семей с детьми и многодетных.