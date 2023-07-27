Путин назвал развитие связей со странами Африки одним из приоритетов России

По словам президента РФ, Уганда находится в числе ключевых партнеров России на Африканском континенте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил, что развитие отношений с государствами Африки - один из приоритетов внешней политики Москвы.

"Для нас очень важное значение имеет проведение этого форума [Россия - Африка]. Всестороннее развитие связей со странами Африки в политике, в области безопасности, в торгово-экономической и гуманитарной сферах - это один из неизменных приоритетов российского внешнеполитического курса", - сказал глава российского государства на встрече с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени.

Путин заверил, что Уганда находится в числе ключевых партнеров России на Африканском континенте. "Наши страны связывает многолетняя история дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - констатировал он, напомнив, что в прошлом году отмечалось 60-летие установления дипотношений.

Глава государства констатировал, что между двумя странами "наложен и поддерживается политический диалог, осуществляются межпарламентские и межпартийные связи". По оценке российского лидера, "позитивная динамика наблюдается и в торговой сфере". "Несмотря на некоторое снижение товарооборота в 2022 году, в январе - апреле этого года объем взаимной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится более чем в пять раз, это хорошая тенденция", - полагает Путин.

Отдельно президент РФ обратил внимание "на плотное сотрудничество на гуманитарном треке". Он напомнил о поездке в Уганду российской делегации во главе с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, которая принимает участие в переговорах. "В соответствие с достигнутыми тогда договоренностями о расширении сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере здесь, на саммите, мы передаем Уганде новейшую мобильную лабораторию на базе автомобиля "Камаз" мощностью до 3,5 тыс. исследований в сутки на любые инфекции, включая особо опасные", - подчеркнул глава российского государства.

Он также упомянул фестиваль русской культуры, который прошел в ноябре прошлого года в Уганде, и планы по открытию российского духовно-просветительского центра. "Продолжаем подготовку кадров для Уганды, порядка 4 тыс. угандийский граждан уже получили образование в нашей стране, на 2023-2024 учебный год более чем в два раза увеличили квоту для студентов из Уганды", - подчеркнул Путин. Он добавил, что Уганде также выделяется 218 стипендий на получение профессионально-технического образования. "Россия и Уганда выступают с солидарных позиций на международной арене, в основе которых общая приверженность курсу на формирование справедливого многополярного мира, и мы придаем важное значение нашей дальнейшей координации на этом направлении, тем более, что в следующем году к вам переходит председательство в Движении неприсоединения", - обратился российский лидер к президенту Уганды.