Путин подарил президенту Зимбабве вертолет

Зимбабвийский министр иностранных дел и международной торговли Фредерик Шава ранее сообщил, что африканская страна рассматривает возможность приобретения дополнительных вертолетов российского производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет. Об этом сообщило министерство информации африканской республики.

"Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Мнангагве президентский вертолет, который вскоре будет доставлен в Зимбабве", - указано в сообщении ведомства в Twitter. Ранее Путин и Мнангагва провели встречу на полях саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

Ранее зимбабвийский министр иностранных дел и международной торговли Фредерик Шава сообщил ТАСС, что африканская страна рассматривает возможность приобретения дополнительных вертолетов российского производства.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.