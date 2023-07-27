Путин встречает африканских лидеров перед торжественным приемом на саммите РФ - Африка

Со многими из африканских лидеров президент РФ уже провел отдельные встречи в течение последних двух дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вышел лично поприветствовать лидеров африканских стран - участниц проходящего в Санкт-Петербурге форума и саммита Россия - Африка. Церемония началась в конгресс-центре "Экспофорум" перед торжественным приемом в честь иностранных гостей.

Путин обменивается рукопожатием с каждым из гостей.

Со многими из африканских лидеров, приехавших на саммит, Путин уже провел отдельные встречи в течение последних двух дней. Двусторонние и многосторонние контакты продолжатся в пятницу, 28 июля, в основной день российско-африканского саммита в верхах, и в субботу, 29 июля, после официального завершения мероприятий. Кроме того, некоторые из глав делегаций, как ожидается, примут участие в качестве приглашенных гостей в Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ, который пройдет в северной столице в воскресенье, 30 июля.

Помимо участия в двусторонних и других встречах, Путин в четверг выступил с большой речью на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. В пятницу утром президент и лидеры 17 африканских стран примут участие в пленарном заседании саммита Россия - Африка. По итогам мероприятий на высшем уровне планируется церемония подписания документов. Кроме того, Путин выступит с заявлением для СМИ о результатах саммита.

На пятницу запланирована также встреча Путина с лидерами семи африканских государств - участников мирной миссии по Украине.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.