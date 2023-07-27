Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит в будущее отношений со странами Африки

По словам президента РФ, отношения стран опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия с оптимизмом смотрит в будущее отношений со странами Африки, потому что они опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия - Африка.

"С оптимизмом смотрим в будущее, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи, накопленный положительный опыт <...> работы, по-настоящему богатую и насыщенную событиями историю", - сказал он.

По словам Путина, представительный состав участников, "собравшихся в Северной столице", убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и стран африканского континента "расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты". "Это является и реальным подтверждением наших общих намерений вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень в политике, в области безопасности, в экономической и социальной сферах", - отметил президент.

"И мы уверены, что достижению этой главной цели петербургский саммит будет способствовать в полной мере", - подчеркнул Путин.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.