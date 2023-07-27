Путин: РФ и страны Африки выступают за формирование справедливого многополярного мира

По словам президента, Россия продолжит вносить "реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение новых очагов напряженности на континенте"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства на основе принципов равенства государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия - Африка.

"Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства на основе принципов суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения права народов самим определять свою собственную судьбу", - сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия продолжит вносить "реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение новых очагов напряженности на континенте". "В борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решение вопросов экологической, продовольственной и информационной безопасности", - перечислил президент.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.