27 июля, 19:04

Медведев пошутил над слухами об инопланетянах, "причислив" к таковым зарубежных политиков

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза РФ прокомментировал очередные высказывания в США о якобы обнаруженных американцами когда-то НЛО внеземного происхождения

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал "искать" инопланетных рептилоидов среди нынешних лидеров Запада и Украины. Таким образом он прокомментировал очередные высказывания в США о якобы обнаруженных американцами когда-то НЛО внеземного происхождения.

Читайте также
В Конгрессе прошли слушания о существовании НЛО и контактах с нимиПентагон рассекретил два случая обнаружения, предположительно, НЛО дронами MQ-9 Reaper

"В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных "останках с нечеловеческой биологией". Ха, вглядитесь в эти лица!", - написал Медведев в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию коллажем из шести изображений, частично - карикатурных, в том числе - нынешних лидеров США, Франции, Германии и Украины, экс-премьера Британии Бориса Джонсона и главы Еврокомисси Урсулы фон дер Ляйен.

"Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды - явно не люди!" - написал Медведев.

Ранее в среду бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш на слушаниях в Комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявил, что США на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО. По его словам, в Вашингтоне знают о существовании "внеземной" активности с 1930-х годов. Граш признался, что ему отказали в доступе к программам по работе с НЛО, но он лично общался с чиновниками, которые были в курсе наличия летательных объектов "нечеловеческого" происхождения.

В начале года американская разведка сообщила, что фиксирует рост числа поступающих сообщений, касающихся неопознанных летающих объектов, и отмечает важность их подробного анализа с точки зрения безопасности. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаСШАГерманияВеликобританияРоссияФранцияДжонсон, БорисФон дер Ляйен, Урсула
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация