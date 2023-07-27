Медведев пошутил над слухами об инопланетянах, "причислив" к таковым зарубежных политиков

Зампред Совбеза РФ прокомментировал очередные высказывания в США о якобы обнаруженных американцами когда-то НЛО внеземного происхождения

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал "искать" инопланетных рептилоидов среди нынешних лидеров Запада и Украины. Таким образом он прокомментировал очередные высказывания в США о якобы обнаруженных американцами когда-то НЛО внеземного происхождения.

"В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных "останках с нечеловеческой биологией". Ха, вглядитесь в эти лица!", - написал Медведев в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию коллажем из шести изображений, частично - карикатурных, в том числе - нынешних лидеров США, Франции, Германии и Украины, экс-премьера Британии Бориса Джонсона и главы Еврокомисси Урсулы фон дер Ляйен.

"Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды - явно не люди!" - написал Медведев.

Ранее в среду бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш на слушаниях в Комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявил, что США на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО. По его словам, в Вашингтоне знают о существовании "внеземной" активности с 1930-х годов. Граш признался, что ему отказали в доступе к программам по работе с НЛО, но он лично общался с чиновниками, которые были в курсе наличия летательных объектов "нечеловеческого" происхождения.

В начале года американская разведка сообщила, что фиксирует рост числа поступающих сообщений, касающихся неопознанных летающих объектов, и отмечает важность их подробного анализа с точки зрения безопасности.