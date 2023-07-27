Мирный атом, бесплатное зерно и призывы к миру. Итоги первого дня саммита Россия - Африка

Россия способна заместить украинское зерно для Африки как на коммерческой, так и на бесплатной основе, и Москва готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив и его бесплатную доставку. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

Он предложил создать единое информационное пространство РФ и Африки и подумать об открытии в африканских странах школ с изучением предметов на русском языке, отметив рост интереса к нему на континенте.

Представители африканских стран и организаций поднимали темы, касающиеся, в частности, возможности своего участия в работе международных объединений, ситуации на Украине, доставки зерна.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.

ТАСС собрал основные события и заявления за первый день саммита.

Зерновая сделка и безвозмездное зерно

Выступая на пленарном заседании форума, Путин анонсировал бесплатные поставки зерна для Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республики, Эритреи. Российский лидер также заявил, что Москва обеспечит бесплатную доставку зерновой продукции потребителям.

Как позже пояснил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров, вопрос логистики зерна для стран Африки - "один из самых сложных", но он будет решен.

Говоря о зерновой сделке, прекратившей действие 17 июля, Путин указал, что Россия пошла на участие в ней в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий для поставок на мировые рынки зерна и удобрения из РФ.

Но ни одно из поставленных Россией условий не было выполнено, да и страны Африки оказались обмануты. "На долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других, пришлось, прошу внимания, менее 3% от общего объема - меньше 1 млн тонн", - указал Путин.

По словам президента Союза Коморских Островов, председателя Африканского союза Азали Ассумани, страны Африки получили из РФ более 1,9 млн тонн зерна, что более чем в два раза больше, чем получил континент с Украины за все время действия зерновой сделки.

Пути преодоления украинского кризиса

"Страны Африки должны быть вместе с Россией, чтобы искать решение, которое стало бы приемлемым как для РФ - братской страны, но также для государств Африки и всего мира", - сказал Ассумани. "Мы уверены, что наш призыв к миру будет услышан, поскольку это необходимо сегодня человечеству", - подчеркнул он.

Политики из ЮАР намерены собрать вместе представителей российского и украинского гражданского общества для обсуждения возможности мирного урегулирования, заявила ТАСС первый заместитель генсека правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" Номвула Моконьяне. "Мы встречались с представителями гражданского общества, в том числе с Украины, они обеспокоены вопросами мирного урегулирования. И мы будем общаться с ними вместе с российскими представителями", - сказала она.

Второй раунд переговоров по мирной инициативе африканских стран пройдет на саммите Россия - Африка, добавила Моконьяне.

Образование на русском

Президент РФ предложил "изучить возможность создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке", потому что изучение русского языка и внедрение высоких российских образовательных стандартов "заложат лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества".

За последние три года квота на обучение африканцев на бюджетных местах в российских вузах, по словам Путина, увеличилась в 2,5 раза. В следующем учебном году бесплатное образование в РФ смогут получить 4,7 тыс. африканцев. Больше того, планируется открыть в Африке филиалы российских вузов.

На встрече с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой российский лидер обратил внимание, что у жителей Зимбабве растет интерес к изучению русского языка. Рост популярности русского есть и у бурундийцев, отметил Путин на переговорах с коллегой из Бурунди Эваристом Ндайишимийе.

Министерство науки и высшего образования РФ готовится подписать более 50 соглашений с африканскими государствами в ходе саммита и форума, сообщил министр Валерий Фальков. По линии науки в четверг уже было подписано соглашение о создании российско-эфиопского центра биологических исследований, цель которого - исследование биологического разнообразия и биологических угроз в африканской стране.

Единое информационное пространство

Российский лидер предложил "вести дело к созданию общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого российской и африканской аудитории будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях".

Крупнейшие российские СМИ, среди которых ТАСС, "Россия сегодня", телеканал RT, ВГТРК, "Российская газета", работают над открытием или расширением своих представительств в странах Африки.

РФ и африканский рынок

Россия планирует в ближайшее время запустить собственную индустриальную зону в районе Суэцкого канала в Египте.

Как сообщил ТАСС первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, Россия надеется, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) выйдет на финальную стадию переговоров и подпишет соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Египтом до конца 2023 года. Кроме того, по словам замминистра, в текущем году может начаться строительство в этой стране инфраструктуры российской промышленной зоны (РПЗ), которая откроет российским компаниям доступ на африканский рынок.

Космос и атом

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал Бурунди, Зимбабве, Кению и Руанду потенциальными партнерами России в атомной отрасли. Россия и Зимбабве уже подписали межправительственное соглашение об использовании атомной энергии в мирных целях: документ создает правовую основу для взаимодействия в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Зимбабве, регулировании в области ядерной и радиационной безопасности. Также речь идет о производстве радиоизотопов и их применении в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, сотрудничестве в применении радиационных технологий и ядерной медицины, обучении, подготовке и переподготовке специалистов для атомной отрасли.

С Марокко Росатом будет сотрудничать в отрасли опреснения и водоподготовки - соответствующий меморандум подписан на форуме. Документ призван помочь в решении проблемы нехватки питьевой воды.

В области, относящейся к освоению космоса, наиболее привлекательным для африканских партнеров может стать независимый доступ к телекоммуникационным услугам, телевидению и связи, считает гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. Он напомнил, что РФ готова предложить партнерам из Африки широкий спектр направлений сотрудничества, включая спутникостроение, пусковые услуги, пилотируемую программу. Создание наземной инфраструктуры для дистанционного зондирования Земли, пояснил гендиректор, может стать стартом для развития космической программы.

Что касается возможности строительства в Африке космодрома, Борисов назвал обсуждение этой темы преждевременным.

Африка и международные организации

Путин заявил, что Россия поддерживает включение Африканского союза в работу международных организаций. "Рассчитываем, что это решение (о предоставлении Афросоюзу полноправного членства в Группе двадцати - прим. ТАСС) будет принято уже в сентябре в ходе саммита "двадцатки" в Нью-Дели", - указал президент РФ.

Он также подчеркнул, что Россия рассматривает Африканский союз "как ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей".

По мнению Ассумани, Африка "имеет право на активное участие в принятии решений, в частности в числе постоянных членов Совета Безопасности ООН". Он выразил надежду на то, что "великое дело продвижения Африки на международной сцене будет поддержано Российской Федерацией". Он добавил, что Африка борется за многосторонний, многополярный мир. "Мы, африканцы, особенно хорошо понимаем, что сегодня международная система должна быть реформирована, в частности система ООН", - отметил он.